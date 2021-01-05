05.01.2021 - 07:00 |
YPG yine sivilleri hedef aldı
YPG/PKK’lı teröristlerin, Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad yakınlarında düzenlendikleri saldırıda, iki çocuk hayatını kaybetti.
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara
Barış Pınarı bölgesi, Tel Abyad yakınlarında gerçekleştirilen saldırıda, bölgedeki köylüler hedef alındı. Sulama için bölgede bulunan köylülerin bulunduğu araçta EYP patlatıldı. Araçta ağır hasar oluşurken, saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti. Aralarında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu yaralıların ilk tedavisi ise Mehmetçik tarafından yapıldı.