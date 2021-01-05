MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Gündem Haberleri YPG yine sivilleri hedef aldı
ABONE OL
05.01.2021 - 07:00 |

YPG yine sivilleri hedef aldı

YPG/PKK’lı teröristlerin, Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad yakınlarında düzenlendikleri saldırıda, iki çocuk hayatını kaybetti.

YPG yine sivilleri hedef aldı
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

 

Barış Pınarı bölgesi, Tel Abyad yakınlarında gerçekleştirilen saldırıda, bölgedeki köylüler hedef alındı. Sulama için bölgede bulunan köylülerin bulunduğu araçta EYP patlatıldı. Araçta ağır hasar oluşurken, saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti. Aralarında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu yaralıların ilk tedavisi ise Mehmetçik tarafından yapıldı.

Milliyet'te Gündem (5 Ocak 2021)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arabasını internetten satışa çıkardı! Hayatının şokunu yaşadı

Arabasını internetten satışa çıkardı! Hayatının şokunu yaşadı

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

İHA'lara zirai ilaçlama izni

İHA'lara zirai ilaçlama izni

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta üniversitelilerin yılbaşı partisi ölümle bitti!

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta üniversitelilerin yılbaşı partisi ölümle bitti!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet