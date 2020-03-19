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19.03.2020 - 16:57 | | AA

Yücel Çelikbilek son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, son yolculuğuna uğurlandı.

Yücel Çelikbilek son yolculuğuna uğurlandı

Çelikbilek için Büyük Çamlıca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Çelikbilek'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelikbilek'in cenazesi, kılınan namazın ardından Paşabahçe Mezarlığı'na defnedildi.

İzmir'de, 2 ton sahte dezenfektan ele geçirildiİzmir'in Torbalı ilçesinde, yaklaşık 2 ton sahte dezenfektan ile boş 19 bin 555 plastik şişe ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
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