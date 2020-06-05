Yüksek gerilim hattına temas edince ağır yaralandı



Olay, saat 12.30 sıralarında, Kale Mahallesi 410 Sokak'ta meydana geldi. Bir taşımacılık firmasında çalışan Orhan Yılmaz, 4 katlı apartmanın çatı katına eşya taşımak için vinç asansörüne bindi. Yılmaz, vinç asansörüne engel olmaması için yüksek gerilim hattındaki kabloları birbirine bağlamaya çalıştı. Ancak akıma kapılarak, 7 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.