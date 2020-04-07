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07.04.2020 - 13:35 | | DHA

Yunan askeri, göçmenlerin yakıtını alarak deniz ortasında bıraktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos adasına geçmeye çalışan 17 göçmenin bindiği botun yakıtını alan Yunan askeri, onları deniz ortasında bıraktı. Göçmenler Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunan askeri, göçmenlerin yakıtını alarak deniz ortasında bıraktı

Bu sabaha karşı İçmeler bölgesinden lastik botla denize açılan 17 göçmen, Bodrum açıklarındaki Karaada'nın güneyine geldikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu.

Yunan askerleri, göçmenlerin lastik botunun yakıtını aldıktan sonra denizin ortasında kaderlerine terk etti. Göçmenler, Türk sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Bodrum sahil güvenlik ekibi, göçmenleri kurtardı. Bodrum Limanı'na getirilerek işlemleri yapılan göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.

Yunan askeri, göçmenlerin yakıtını alarak deniz ortasında bıraktı



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