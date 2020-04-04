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04.04.2020 - 10:28 | | DHA

Yunan askerinin denize bıraktığı göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan askerlerinin can salıyla denize terk ettiği 26 göçmeni. Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtarıldı.

Yunan askerinin denize bıraktığı göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, çarşamba günü saat 13.30 sıralarında, Milli Park mevkisi açıklarında bir grup göçmenin bulunduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu ekibi, can salında 10'u Kongo, 8'i Suriye, 6'sı Orta Afrika Cumhuriyeti ve 2'si Afganistan uyruklu olmak üzere 26 göçmen tespit etti.

10'u erkek, 6'sı kadın ve 10'u çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuna alınarak Kuşadası Limanı'na getirildi. Göçmenlerin ifadesinde, 2 gün önce Sisam Adası'na geçtiklerini, Yunan Sahil Güvenliği tarafından adadan toplandıklarını, bir can salına bindirilerek denize bırakıldıklarını ve Türkiye sahillerine sürüklendiklerini söyledikleri belirtildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

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