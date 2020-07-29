Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, lastik botla denize açıldı.
Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen 60 kişi, Türk kara sularına geri itildi.
Maden Adası açıklarındaki sığınmacıları tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu kişileri alarak karaya çıkardı.
Manisa'da gölette kaybolan itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı!Manisa'nın Kula ilçesinde balık tutmak için gölete giden itfaiye eri Cihat Akkaş (26), daha sonra serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte girdiği gölette gözden kayboldu. Gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sonucunda acı haber geldi.