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29.07.2020 - 09:14 | | AA

Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 60 sığınmacı kurtarıldı.

Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, lastik botla denize açıldı.

Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen 60 kişi, Türk kara sularına geri itildi.

Maden Adası açıklarındaki sığınmacıları tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu kişileri alarak karaya çıkardı.

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