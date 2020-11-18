MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yurdun üç ayrı bölgesi depremlerle sallandı
ABONE OL
18.11.2020 - 02:16 |

Yurdun üç ayrı bölgesi depremlerle sallandı

Son dakika haberine göre, Yurdun 3 ayrı bölgesi gece yarısından sonra meydana gelen depremlerle sallandı. Malatya ve Aydın'da 3,8, Çorum'da ise 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremler kısa süreli endişe yaratırken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Yurdun üç ayrı bölgesi depremlerle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ilk deprem saat 01.34'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde kaydedildi. Bu depremin ardından saat 02.00'de merkez üssü Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında yine 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

AFAD'dan alınan bilgiye göre üçüncü deprem ise saat 02.05'te Çorum'da meydana geldi. Merkez üssü Uğurludağ ilçesi olarak kaydedilen Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki deprem ilçe ve çevresinden hissedildi. 

Yurdun üç ayrı bölgesinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre demlerde can ve mal kaybı yaşanmadı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüklerini farklı açıkladı. KRDAE verilerine göre Malatya (Pötürge) ve Aydın'ndaki (Kuşadası Körfezi) depremlerin büyüklüğünü 3.9 ve Çorum (Uğurludağ) merkez üslü depremin büyüklüğünü ise 4.1 olarak duyurdu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika: Malatya'da korkutan deprem: Büyüklüğü...

 

Fransa’da “güvenlik tasarısı” protestosuna polis müdahalesiFransa’nın başkenti Paris’te, görevde olan güvenlik güçlerinin görüntülerinin herhangi mecrada yayımlanmasını yasaklayan "genel güvenlik" yasa tasarısı protesto edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Resmen yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Resmen yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet