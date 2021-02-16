Yüreğimize gömdük!

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara’da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 vatandaştan polis memurları Vedat Kaya ve Sedat Yabalak, uzman çavuşlar Hüseyin Sarı ve Ümit Gıcır, erler Sedat Sorgun, Süleyman Sungur, Aydın Köse ve Muhammet Salih Kanca dün gözyaşları ve terör örgütü PKK’ya lanet sloganları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Ailesi, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan Vedat Kaya’nın Mardin’deki cenazesine oturma eylemi yapan bazı aileler de katıldı. Şehit Kaya için Şakir Nuhoğlu Camii’nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Emine, babası Şeyhmus Kaya, kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Selen Kışlası Şehitliği’nde gözyaşları arasında defnedildi. Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, şehidin babası Şeyhmus Kaya’ya öptüğü Türk bayrağını verdi.

Babaya polis selamı

Polis Memuru Sedat Yabalak için memleketi Mersin’in Bozyazı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Yabalak’ın cenazesi, tören mangasının omuzlarında Tekeli Camisi’nin avlusuna taşındı. Törene şehidin annesi Ünzile, babası Kadir, eşi Burcu, kızı Zeynep Sena ve kardeşlerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da katıldı.

Törende, şehidin polis üniforması giyen 7 yaşındaki kızı Zeynep Sena, babasının tabutundaki fotoğrafını öpüp polis selamı verdi. Tekeli Mahallesi’ndeki mezarlığa getirilen şehidin cenazesi burada defnedildi.

Uzman Çavuş Hüseyin Sarı’nın cenazesi, Kahramanmaraş’ta Mağralı Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Burada, baba Hasan ve anne Bedia Sarı ile kardeşleri Ramazan ve Hatice Nur Sarı, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu gibi isimler de katıldı. Şehidin Malatya’da asker olan kardeşi Ramazan Sarı ile şehidin resmi nikah kıydığı ve evlilik hazırlığı yapmak üzere Kahramanmaraş’a gelirken kaçırıldığı için düğün yapamadığı eşi Emine Sarı törene askeri kamuflajla katıldı. Sarı, Şeyhadil Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Gözyaşları sel oldu

Uzman Jandarma Çavuş Ümit Gıcır (35) için memleketi Balıkesir’de tören düzenlendi. Şehidin cenazesi, Bahçelievler Mahallesi’ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Çandır Mahallesi’ne taşındı.

Şehidin babası Musa Gıcır, anne Zülbiye Gıcır ablası Gönül Gıcır ve kardeşi Ahmet Gıcır cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Gıcır’ın naaşı, mahalle meydanında öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Çandır Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin gibi isimler de katıldı.

Er Süleyman Sungur’un (27) cenazesi Siirt’e getirildi. Sungur için 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene, şehidin annesi Şirin, babası Salih Sungur ve yakınları ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı. Şehidin naaşı daha sonra Barış Mahallesi’ndeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından Abdulhakim Sancak Çarşı Camii’ne getirildi. Cenaze namazı sonrası vatandaşlar “kahrolsun PKK” sloganları attı. Sungur’un cenazesi, Şeyh Süleyman Mezarlığı’nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

KÜRTÇE AĞIT YAKTILAR

Jandarma Er Sedat Sorgun’un (35) cenazesi Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi’ne getirildi. Baba Nihat Sorgun, önce tören kıtasında görevli askerin taşıdığı fotoğrafı öptü ardından tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun tabutuna sarılarak ağlayan baba Sorgun’a kardeşi Fuat Sorgun “Abi dik dur diyerek” yardımcı oldu.

Sorgun’un naaşı, vatandaşların tekbirleri ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK” sloganları eşliğinde Abdurrahman Gazi Mezarlığı’na götürülerek buradaki aile kabristanında defnedildi.

Aydın Köse’nin (35) cenazesi de Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ köyüne getirildi. Köse’nin naaşı, Eyüp Sultan Camisi’nin avlusuna getirildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

Kürtçe ağıtların yakıldığı tören sırasında şehidin amcasının oğlu, terör örgütüne tepki göstererek, “Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Ağlamıyoruz, bu bizim düğünümüz. Ben de 3 oğlum da şehit olmaya hazırız. PKK terör örgütünü sevindirmiyoruz” dedi. Köse’nin cenazesi, gözyaşları ve dualar arasında toprağa verildi.

FENERBAHÇE FORMASI ÖRTÜLDÜ

Şehit Muhammet Salih Kanca’nın (38) cenazesi, askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Buradan da ardından helallik alınmak üzere baba evine götürüldü. Daha sonra Büyük Cami avlusuna taşınan şehidin tabutunun

üzerine taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin forması koyuldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Kanca, Kıranköy Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi.

2 ŞEHİDİN KİMLİĞİ DÜN BELİRLENDİ

Malatya Valiliği, şehit edilen 13 Türk vatandaşından ikisinin daha kimliklerinin belirlendiğini açıkladı. Açıklamada, “Bu şehitlerimizin, Jandarma Er Sedat Sorgun ile

Uzman Jandarma Çavuş Ümit Gıcır olduğu tespit edilmiştir. Bir şehidimizin kimlik tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi. -MALATYA AA