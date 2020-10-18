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18.10.2020 - 10:58 | | DHA

Yürekleri ağza getiren görüntü! Ölüme davetiye çıkardılar

Diyarbakır’da, 5 katlı apartmanın çatısında 4 işçinin güvenlik önlemi almadan yaptığı onarım çalışması, anbean görüntülendi.

Yürekleri ağza getiren görüntü! Ölüme davetiye çıkardılar

Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın kiremitlerini değiştirmek ve onarım yapmak için çatıya çıkan 4 işçinin, güvenlik önlemi almadığı gözlendi.

Kameraya yansıyan görüntülere göre, bir işçi, elindeki fırçayla çatının kenarında temizlik yaparken, diğer işçiler de çatının uç kısmına kadar gelerek, kiremitleri değiştirdi.

 

Işık ihlali kazaya neden oldu! Kazazedelerden biri ‘Onu kaçırmayın! O normal değil…’ dediAnkara’nın Çankaya ilçesi Kızılay Kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan taksi sürücüsü, “Işıklarda bekliyorduk. Yeşil yandı kalktık. Son gaz bir şey geldi vurdu. Gördüğüm bu. Biz yeşilde kalktık. O kesin zil zurna. O kadar süratli geldi ki. O alkollü yani lütfen onu kaçırmayın. O normal değil” dedi.
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