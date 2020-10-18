Yürekleri ağza getiren görüntü! Ölüme davetiye çıkardılar

Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın kiremitlerini değiştirmek ve onarım yapmak için çatıya çıkan 4 işçinin, güvenlik önlemi almadığı gözlendi.

Kameraya yansıyan görüntülere göre, bir işçi, elindeki fırçayla çatının kenarında temizlik yaparken, diğer işçiler de çatının uç kısmına kadar gelerek, kiremitleri değiştirdi.