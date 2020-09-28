Yürekleri burkan Recep Gökçe, virüse yenildi

5 gün önce rahatsızlanarak Konya’da bir hastanede tedaviye alınan Recep Gökçe’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan Gökçe, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Eşi Ayşe Gökçe’nin de evde karantinada olduğu öğrenildi. l KARAMAN DHA