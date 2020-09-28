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28.09.2020 - 07:00 |

Yürekleri burkan Recep Gökçe, virüse yenildi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde Ekim 2014’te 18 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında oğlu Tezcan Gökçe’yi yitiren ve yırtık lastik ayakkabısıyla katıldığı cenaze töreninde herkesi duygulandıran Recep Gökçe (79) Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yürekleri burkan Recep Gökçe, virüse yenildi

5 gün önce rahatsızlanarak Konya’da bir hastanede tedaviye alınan Recep Gökçe’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan Gökçe, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Eşi Ayşe Gökçe’nin de evde karantinada olduğu öğrenildi. l KARAMAN DHA

 

Takla atan otomobildeki iki kişi mucize eseri kurtulduRusya'da bir şirkete ait otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı ve takla attı. Otomobildeki iki kişi, feci kazadan mucize eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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