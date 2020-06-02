Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? THY'den açıklama geldi

Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreci kapsamında Restoran, Kafeler, Lokantalar ve birçok kurum kepenk kaldırmıştı. Yurt için başlayan uçuşların ardından yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Peki Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak sorusu Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, tarafından yanıt buldu.

18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacaklarını söyledi.

Üstün twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiler verdi:

"Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız.