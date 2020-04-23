Yurt dışındaki Türk vatandaşları ülkeye dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında Türk vatandaşları ülkeye dönüyor.



17.54: Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Samsun'a getirildi.