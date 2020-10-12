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12.10.2020 - 17:17 |

Yurt dışından sistem getirdiler! Mahalle mahalle temsilcilik açtılar

İstanbul ve Kocaeli'de yasadışı bahis çetesine yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelerden 10'u tutuklandı. Çetenin yasadışı bahis oynatırken kullandığı yöntemin detaylarına CNN TÜRK ulaştı. Muhabir Tugay Saday ve kameraman Caner Emre Kınacı'nın özel haberi...

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis oynatan bir çeteyi belirleyerek takibe aldı. 6 ay süren takipler sonucu çete üyelerinin kimlikleri belirlendi, yöntemleri deşifre edildi.

İLÇE BAYİLİĞİ, MAHALLE TEMSİLCİĞİ VERDİLER

Çete lideri, yasadışı bahis oynatmak için akıllara durgunluk veren bir yöntem kullandı. Yurtdışı kaynaklı site üzerinden kapalı devre sistem kuran yasadışı bahis çetesi, üyelerine 'ilçe bayiliği', 'mahalle temsilciliği' verildi. Çete üyeleri de sık sık eğitimlere alınarak sistem öğretildi, ardından çete üyeleri belirlenen bölgelere giderek yasadışı bahis oynatmaya başladı.

ELDEN PARA ALIŞVERİŞİ YAPTILAR!

Kurulan sistemin kontrolü ise sadece çete liderindeydi. Hem çete üyelerini denetliyordu, hem de üst üste kazanan kişiler sistem üzerinden engelleniyordu. Çete üyeleri polise yakalanmamak için yasadışı bahis oynattıkları insanlardan para alışverişini elden yapıyordu.

KUMAR OYNARKEN YAKALANDI

Polis ekipleri yakın takibin ardından yasadışı bahis çetesine operasyon düzenledi. Çete lideri yasadışı bahisten kazandığı haksız para ile kumar oynarken yakalandı. Operasyonda 18 çete üyesi gözaltına alındı, 10'u tutuklandı 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.
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