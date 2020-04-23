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23.04.2020 - 09:11 | | AA

Yurt dışından Türkiye’ye getirilen kişiden skandal paylaşım!

Macaristan'dan corona virüs tedbirleri kapsamında Bingöl'e getirilerek karantinaya alınan kişinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu. Bingöl'le ilgili, 'bu kara lekeyi nasıl silerim' yazısı başta Bingöllüler olmak üzere Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili hakkında soruşturma başlatıldı.

Yurt dışından Türkiye’ye getirilen kişiden skandal paylaşım!

Macaristan'dan dün gece Bingöl'e gelen grup arasında bulunan P.P.  Twitter hesabından pasaportundaki Bingöl giriş damgasını paylaşarak, "Havacılık  tarihinde ilk kez gerçekleşen Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen.  Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim." ifadesini kullandı.

Yurt dışından Türkiye’ye getirilen kişiden skandal paylaşım

P.P'nin bu paylaşımı tepkiye neden oldu.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu  paylaşımı yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Dün gece Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den Bingöl’e gelen uçakta  yer alan ve karantina altında bulunan P.P. adlı şahıs hakkında, yukarıdaki  paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet  veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma  başlatılmıştır."

Macaristan'da bulunan 123 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs  (Kovid-19) önlemleri kapsamında dün gece Bingöl'e getirilerek, karantina sürecini  geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Bingöl Kredi ve Yurtlar Kurumu Mürsel  Paşa Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.

 

 

 

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