Yusuf Harputlu kimdir, kaç yaşında? Yusuf Harputlu nereli?

Yusuf Harputlu kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Mağaza çalışanı iki kadını darp eden türkücü Yusuf Harputlu, 9 ay hapis cezası aldı. Bu haberden sonra türkücünün hayatı gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. Peki Yusuf Harputlu kimdir, nereli?

Günaydın'ın haberine göre; Mağaza çalışanı iki kadını darp eden ve dükkandaki mallara zarar veren türkücü Yusuf Harputlu, 9 ay hapse mahkum edildi. Ünlü türkücü, geçtiğimiz yıllarda da 'Kasten yaralama' suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Türkücü, 5 yıl içinde başka suç işlediği için cezası ertelenmedi.

YUSUF HARPUTLU KİMDİR?

Yusuf Harputlu, 1 Ocak 1981 tarihinde Elazığ'da doğdu. Eğitimine “Adana Karacaoğlan İlkokulu”nda başladı. Uzaylı Türkücü olarak bilinen Mustafa Topaloğlu tarafından keşfedilen Yusuf Harputlu, Hilmi Topaloğlu'nun desteğiyle ilk albümünü çıkardı.

Damla Tv‘de “Yusuf Harputlu Show” adında program hazırladı.