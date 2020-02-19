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19.02.2020 - 10:15 | | DHA/AA

Yüz kÄ±zartan operasyon! Tek tek yakalandÄ±lar

Yalovaâ€™da dÃ¼zenlenen fuhuÅŸ operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 28â€™i yabancÄ± uyruklu kadÄ±n, 50 ÅŸÃ¼pheli adliyeye sevk edildi.Â

Yüz kÄ±zartan operasyon! Tek tek yakalandÄ±lar

Yalovaâ€™ Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Ahlak BÃ¼rosu ekipleri, 5 otel ve 14 evde fuhuÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine harekete geÃ§ti. GeÃ§en Cumartesi gÃ¼nÃ¼ belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi.

Operasyonda, fuhuÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 28â€™i yabancÄ± uyruklu kadÄ±n olmak Ã¼zere toplam 50 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

1 adet ruhsatsÄ±z tabanca, bir miktar uyuÅŸturucu ve Ã§ok sayÄ±da dijital materyal ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼pheliler, polisteki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

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