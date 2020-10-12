Yüz yüze eğitimde ikinci aşama

Kovid-19 salgını nedeniyle TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamalarıyla yürütülen uzaktan eğitim sürecinde, yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamasının ilk basamağı, 21 Eylül Pazartesi itibarıyla hayata geçirildi. Bakanlık, yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamayı bugün uygulamaya koyacak. İlkokulda 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda, ortaokul 8’inci sınıf, lise hazırlık ve 12’nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitim bugün başlatılacak.

Mesafeye uyum

İlkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf ile ortaokul 8’inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6/6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7/7) uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12’nci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8/8) yapılacak. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Uzaktan eğitimde ise bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

Cihazları okullar dağıtacak

MEB, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için ilk aşamada 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ulaştıracak. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.