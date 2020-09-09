Yüz yüze eğitimde takvim netleşiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı “Hem yüz yüze hem uzaktan eğitim birlikte yapılacak. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri başlayacak” açıklaması sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrilirken beklenen açıklama dün akşam saatlerinde geldi.

‘Devamsız sayılmayacak’

Yaptığı yazılı açıklamada salgın sürecinin en başından bu yana dünyayı izlediklerini, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun değerlendirmeleri doğrultusunda, bilimsel veriler ışığında kararlar aldıklarını vurgulayan Selçuk, “Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız. Buna göre; 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz” dedi.

Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, “Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır. Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânlarını bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır” diye konuştu.

Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun rehberliğinde her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti: “Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız. Uzaktan eğitimle ilgili olarak da EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapımız var. Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik veriyoruz ve öğrenci ile öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkânı sağlıyoruz. 1. sınıf öğrencilerimize uzaktan eğitimi sevdirebilmek için de oyun tabanlı dijital içerikler hazırladık. Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül’de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız.”

Milliyet’in hükümet kaynakları ve eğitim camiasından edindiği bilgilere göre, veliler çocuklarını okula gönderirken bir taahhütname imzalayacak.

Taahhütname

Taahhütnamenin ailede vaka olduğunda okula bildirilmesi, okulun da bu durumu diğer velilere bildirmesi gibi bildirim taahhüdü şeklinde olması bekleniyor. Ailede korona vakası tespit edildiğinde Sağlık Bakanlığı tarafından okullara bildirim yapılmasına yönelik bir çalışma olduğu da kaydediliyor. Ancak bu süreçte zaman kaybı olmaması için ailelere taahhütname imzalatılıp, sorumluluk verilmesinin “daha sağlıklı bir yöntem” olacağı da değerlendiriliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olan kreş ve gündüz bakım evleri ve MEB’e bağlı özel anaokullarında şu anda eğitim devam ediyor. Devlet okullarında ise 21 Eylül tarihinde açılış bekleniyor. Eğitime devam eden kurumlarda velilere taahhütname imzalatılıyor. Okullar velilerden test yapılması durumunda da kendilerinin bilgilendirmelerini istiyor. Test sonucu çıkana kadar da öğrencileri okula kabul etmiyor. Bunun yanı sıra okullarda her saat başı çocukların ateşleri ölçülüp, kayıtlar tutuluyor.

Servis işi nasıl çözülecek?

Yüz yüze eğitimle birlikte servislerin nasıl düzenleneceği de merak konusu. Milliyet’e konuşan İstanbul Servisciler Odası Başkanı Hamza Öztürk, şunları söyledi: “Kontak kapattık, 6 aydır okul açılacak diye ufka bakıyoruz. Sadece anaokulu ve 1. sınıflar açılırsa, bunları taşımak bizim için çok mümkün görünmüyor. 3 kişiyle servis yapıp da bu kişileri normal servis ücretiyle taşıyamayacağımız için, çok para almam lazım. Vatandaş da çok para vermeyeceği için yüksek ihtimalle okullar tam kapasiteye gelene kadar okullarda servis olmayacak gibi görünüyor.”