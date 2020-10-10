Yüzlerce kadının hayatına dokundular! Birinciye 100 bin TL destek

Dünyayı değiştirmek için harekete geçen kadınların mücadelelerine destek vererek Birleşmiş Milletler’in Binyıl Kalkınma hedeflerinden biri olan “kadın özgürlüğü ve eşitliği”ni desteklemek amacıyla beş senedir Türkiye’de düzenlenen “Toprağın Kadınları Yarışması” yeni birincisini arıyor.

Yves Rocher Vakfı tarafından düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihi 15 Ekim. 100 bin TL destek verilecek olan birinci, yurt dışındaki yarışmada da Türkiye’ye temsil etme hakkına sahip olacak. Yerel tohum, susuz tarım, organik üretim, ekolojik binalar, geri dönüşüm, genç kuşakların çevre bilinciyle eğitimi, sürdürülebilir yaşam gibi sayısız başlık altında çok önemli projeler üreten kadınlara yönelik yarışma, dünyada 19 yıldır gerçekleştiriliyor. Türkiye’deki yarışmalarda birinciliği kazanan kadınlar da hayata geçirdikleri projelerle yüzlerce kadının hayatına dokunarak onlara destek verdi. İşte o kadınlar...

Kadınları üretime kattı

Ziraat Mühendisi Yeşim Bekyürek, tamamen geleneksel metotlarla üretilen ürünlerin sağlıklı bir şekilde sofraya gelmesi için bölgedeki kadın çiftçilerle el ele vererek Kayseri’de kurduğu Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM)çalışmalarıyla 2020’nin birincisi oldu.

Sekiz üretici ile başladığı organik tarım ve organik ürün çalışmalarına şu anda 80 katılımcı ile devam ettiğini anlatan Bekyürek, “Onlar evde evinin işini gören, tarlada iş gören, pazarda satış yapan kadınlarken iş kadını statüsüne sahip oldular. Şu anda organik salça ve organik tarhana üretiyoruz. Kazandığımız ödülle iki kurutma makinesi, domates tozu projemiz için domates öğütücüsü, dilimleyicisi ve vakum makineleri aldık” diye konuştu.

‘Daha çok kadın mutlu olmalı’





2008 Türkiye birincisi olan Bedriye Berber Engin de Bilecik Gölpazarı Kurşunlu köyünde yaptığı eko turizm çalışmalarıyla köyündeki kadınların sesini duyurdu. Engin, “Birçok kadını projeye dahil ettim. En büyük hedefim dünyadaki köy turizmi yapan köylere ulaşmak ve tüm dünyaya sesimi duyurmak, daha çok hayatlara dokunmak, daha çok kadını mutlu etmek” dedi.

Dünya birincisi oldu





Elazığ Keban’da geleneksel mimariyi ekolojik ilkelerle ele aldığı uygulaması ile Anadolu Meleği Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi’ni hayata geçiren mimar Özgül Öztürk Aksu, atalarının köyü olan Nimri’de çalışmaları aracılığıyla farklı kuşakları bir araya getirdi. Aksu, “Üretim üzerine yoğunlaşarak kadınları güçlendirelim dedim” diye anlattı. Aksu’nun projesi dünya birinciliği ödülü de aldı.

Doktordu çiftçiliği seçti





Yarışmanın 2017 Türkiye birincisi doktor ve permakültür tasarımcısı Margarita Dimitrova, Denizli Buldan ilçesinde 2013 yılında satın aldığı arazide önce doğayla uyumlu bir ev yaptırdı, toprağa uygun tasarım çalışmalarına başladı. Dimitrova, “Çiftçi olarak küçük bir sebze bahçesiyle başladım, yerel tohum elde ettim aynı zamanda arazinin permakültürüne göre tasarım yapmaya başladım” dedi.

Yerel tohum üretimi başlattı





Yarışmanın 2019 Türkiye birincisi Ebru Baybara Demir de Mardin’de 70 kadınla başlattığı kimyasallardan temizledikleri topraklarda yerel tohum üretimi başlattı. Şu anda 24 kadın mühendisle birlikte sosyal güvenlik haklarına sahip 310 kadına istihdam sağlayan Demir, kazandığı ödülle kurduğu Halep sabunları atölyesinde 36 aileye düzenli gelir kapısı açtı.