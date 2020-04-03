Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu

Türkiye'de otobüsle şehirlerarası yolcu taşımacılığına getirilen sınırlamanın ardından otogarlar boşaldı. İstanbul'da çok sayıda otobüs Yenikapı Miting alanına park edildi. Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri sıra sıra park edilerek alanın çok büyük bir bölümünü doldurdu. Corona virüs salgını sona erip yeniden şehirlerarası yolcu taşımacılığına izin verilinceye kadar alanda kalacakları öğrenildi.