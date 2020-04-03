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03.04.2020 - 14:44 | | DHA

Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu

Corona virüs salgını nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığının kısıtlanmasının ardından şehirlerarası yolcu otobüsleri Yenikapı Miting meydanını doldurdu. Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri salgının sona erip yeniden yolcu taşımacılığına izin verilmesine kadar alanda kalacak.

Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
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Türkiye'de otobüsle şehirlerarası yolcu taşımacılığına getirilen sınırlamanın ardından otogarlar boşaldı. İstanbul'da çok sayıda otobüs Yenikapı Miting alanına park edildi. Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri sıra sıra park edilerek alanın çok büyük bir bölümünü doldurdu. Corona virüs salgını sona erip yeniden şehirlerarası yolcu taşımacılığına izin verilinceye kadar alanda kalacakları öğrenildi.

Kubilay Gülbek ile 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle alakalı değerlendirmelerde bulundu.
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