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03.03.2020 - 09:24 | | İHA

Yüzüstü yere düştü, yatağa yatırıldığında öldü!

Samsun'da evinde yüzüstü düşmüş halde bulunan şahıs hayatını kaybederken, şahsın ölümü savcı tarafından şüpheli bulundu.

Yüzüstü yere düştü, yatağa yatırıldığında öldü!

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Satılmış Yıldız ilaç içmek için yatağından kalktıktan bir süre sonra yüzüstü yere düşmüş halde eşi tarafından bulundu. Düştüğü yerden kaldırılarak yatağına konulan Yıldız hayatını kaybetti.

Olay jandarma ve savcıya haber verildi. Savcı, Satılmış Yıldız'ın ölümünü şüpheli buldu ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

Satılmış Yıldız'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

 

 

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