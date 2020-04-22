Zabıt katipliği görevi nedir? Zabıt katibi ne iş yapar, nasıl olunur?

Zabit katibi mahkemelerde görev yapan kişilerdir. Bu kişilerin yasal çerçeve üzerinde pek çok farklı görevi bulunur. Tabii bunu gerçekleştirmek için öncelikle belli başlı bazı unsurları geçmek gerekmektedir. Daha sonra idari duruşmalarda, resmi kurumlar için yasal işlemler konusu ve mahkemedeki davalar ifade transkriptini alma görevini üstlenen zabıt katibi olunabilir.

Zabıt Katipliği Görevi Nedir?

Görev aldığı yere bağlı olarak mesleki görevleri değişkenlik gösteren zabıt katipliği, genel görev tanımı kapsamında belli başlı bazı unsurları bulunur.

- Seçim Kurulu ile beraber mahkeme salonları için ifade tutulan noktalarda, resmi olarak görev almak,

- Ses ve kayıt cihazları ile beraber stenografi gibi cihazlar üzerinden, özel ekipmanlar eşliğinde gerekli kayıtları dinlemek ve kayıt altına almak,

- İşitme engelli kişiler adına gerçek zamanlı işaret dili çevirisi sağlamak,

- Hakimin talebine uygun şekilde yargılamanın bir bölümünü veya tamamını okumak,

- Konuşmacı olan kişilerin duyulmayan seslerinin daha duyulabilir hale gelmesi için uyarıda bulunmak,

- Avukat ve mahkeme yetkilileri ile ilgili taraflara kayıt ya da transkriptleri ulaştırmak,

Zabıt Katibi Ne İş Yapar?

Zabıt katibi mahkeme salonlarında ya da seçici kurullarda ifadeleri not tutma ve kayıt altına alma görevini gerçekleştirir. Aynı zamanda ilgili kişilere ve taraflara gerekli transkript ile beraber kayıtları ulaştırma görevini de ele almaktadır.

Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olunması gerekmektedir. En az lise mezunu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekir. 35 yaşını doldurmuş olan kişiler, KPSS ilgili puandan 100 üzerinden 70 almalıdır. Ayrıca askerlik yükümlülüğü bulunmayan, muaf olan ya da erteleyen kişiler zabıt katibi olma hakkını elde eder.