Zafer Aktaş kimdir, nereli? Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş kaç yaşında?

Zafer Aktaş'ın yaşamı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 ilin emniyet müdürü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla değişti. Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanmasıyla yaşamı merak konusu oldu. Peki Zafer Aktaş kimdir, kaç yaşında?

İSTANBUL YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ KİMDİR?

Zafer Aktaş, 1964 yılında Çanakkale’de doğdu.



1983 yılında Polis Kolejinden, 1987 yılında Polis Akademisinden mezun olarak sırasıyla Gaziantep, Diyarbakır, İstihbarat Daire Başkanlığı, Ankara, Ordu, Mardin ve Bolu Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli birim ve rütbelerde görev yaptıktan sonra 2011 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi, İçişleri Bakanlığının 26.10.2016 tarihli kararnamesi ile Muş İl Emniyet Müdürü olarak olarak görev yaptı.



Zafer Aktaş Balıkesir nüfusuna kayıtlı olup evli ve 2 çocuk babasıdır.