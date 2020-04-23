Zahir Ve Batın Ne Demek? Tdk'ya Göre Zahir Ve Batın Kelimeleri Ne Anlama Gelir?
Dinimiz insanın iki yönünü bir arada ele almaktadır. Zahir ve batın biri olmadan diğeri olmaz. Kısaca zahir iç, batın dış demektir. Zahir ve batın ne demek? TDK’ya göre ne anlama gelir? Sorularının cevaplarını derledik.
İç ve dış derin ve kapsamlı bir irtibat ile birbirine bağlıdır. Yüce Allah’ın esmaları arasında yer alan bu kelimeler farklı alanlarda farklı terim anlamları ile yer almaktadır.
Zahir ve Batın Ne Demek?
Zahir İsminin Anlamı:
- Parlak, parlak yıldız. Hadid Suresi 3. Ayette geçmektedir.
- Açık, açıkta olan, belli. Herhangi bir şeyin görkemi ve dış görünümü
- Varsıl ve namuslu Mısır Türk Kölemelerinden bir kişi
- Suret, görünüş, dış yüz
Batın İsminin Anlamı:
Gözle algılanamayan, mekan ve zaman nisbet edilmeyen her açıdan yegane ve tek olan
İç, gizli, görünmeyen
Karın
kuşak
TDK'ya Göre Zahir Ve Batın Kelimeleri Ne Anlama Gelir?
Zahir’in TDK anlamı coşmuş ve taşkın olarak geçer. Batın TDK anlamı ise gövdenin, göğüz ve pelvis bölgesi alanındaki kısmıdır. Karın anlamında kullanılır.