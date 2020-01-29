Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanı... Nedim'le Cenk kardeşmiş!

Zalim İstanbul 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Nedim gemileri yakmış durumda... Ne amcasını ne de Cenk'i umursuyor. Gerilimin boyutu arttıkça Cenk'le ile Nedim karşı karşıya geliyor. İkili tam boğaz boğaza gelirken Cemre "Yeter neyi paylaşamıyorsunuz, siz kardeşsiniz!" diyor ve herkes neye uğradığını şaşırıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim, Şeniz'i öldürmeye teşebbüs davasından mahkemeye çıkıyor; fakat, hakimin kararını açıklaması sırasında sürpriz bir gelişme yaşanıyor!

Nedim elleri kanlı bir şekilde otelden ayrılırken Şeniz, otel görevlileri tarafından yaralı bir şekilde bulunur. Görevliler hemen ambulansa ve polise olayı bildirirler. Şeniz hastaneye kaldırılırken polis, Karaçay köşküne doğru hareket eder. Nedim, Şeniz ile yaşadığı olayı aklından çıkartamadığı için şok yaşamaktadır. Asıl büyük şok polislerin köşke girmesiyle başlar. Nedim, herkesin gözleri önünde Şeniz Karaçay'ı öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alınır. Bu olay ile şaşkınlık içindeki köşk halkı Şeniz'in kaldırıldığı hastaneye giderler. Nedim, sorguda yaşananları anlatmakta zorlanır. Olay yerindeki bıçak ile Nedim'in üzerindeki Şeniz'e ait kanlı giysi incelenir. Nedim, tutuklanma kararı ile mahkemeye çıkarılır. Hakimin kararını vereceği sırada ilginç bir gelişme yaşanır...