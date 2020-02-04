04.02.2020 - 00:45 |
Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 29. son bölümde Cenk çileden çıktı ve...
Kanal D'nin sevilen dizileri arasında yer alan Zalim İstanbul 29. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Neniz'in sinsi planlarına bir yenisini daha eklemesi damga vurdu. Peki heyecanla araştırılan Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ZALİM İSTANBUL 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nedim, kasten yaralama suçuyla yargılandığı mahkemeden Şeniz’in ifadesi ile ceza almadan kurtulur. Nedim mahkemeden çıkar çıkmaz intikama giden yolda çok daha sağlam ve emin adımlarla ilerlemeye devam eder. Cemre, Cenk ve Nedim’in kardeş olduğunu eline geçen DNA raporu ile öğrenir. Nedim’in intikam yolunda gözünü karartması ve tüm aileye savaş açması, Cenk’i çileden çıkarır.
Cemre iki kardeş arasındaki giderek dozu artan düşmanlığı gördükçe bir karar alacaktır. Bu arada Şeniz, sinsi planlarına bir yenisini daha eklemek üzeredir.
ZALİM İSTANBUL 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.