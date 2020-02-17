Zalim İstanbul 31. bölümde Nedim, Cenk ve Cemre'ye ikinci bir şans veriyor! Zalim İstanbul 31. bölüm fragmanları izle

Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde bu hafta Cemre'ye son anda yetişen Cenk içeride biri olabileceğinden şüphelenmez ve soğuk hava deposunda Cemre ile bilrikte ölüme terkedilir. Cemre'ye Ceren'in karnındaki bebeğe ilişkin gerçekleri açıklayan Cenk tüm samimiyetiyle Cemre'nin yanındadır. Nedim, son anda yetişir ve Cemre ve Cenk'e ikinci bir şans sunar. Agah Karaçay, gelini ve oğlu bildiği Cenk'i sedyede görünce çılgına döner. Neyse ki ikisi de yaşıyordur. Bu durum Karaçay ailesinde bir kez daha Şeniz'in sorgulanmasına yol açsa da bu olayın ardında Şeniz yoktur. Şeniz'in sakladığı büyük gerçek ise Zalim İstanbul 31. yeni bölümde ortaya çıkacaktır. Cenk gerçek babasının Mümtaz olduğunu ve Nedim ile kardeş olduklarını öğrendiğinde nasıl bir reaksiyon verecektir.

ZALİM İSTANBUL 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 31. BÖLÜM 2. FRAGMANI