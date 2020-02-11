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11.02.2020 - 00:36 |

Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı - Zalim İstanbul 30. son bölüm full kesintisiz izleme linki

Zalim İstanbul 30. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin son bölümünde enk Cemre’nin yokluğunun izini sürerken Nedim cep telefonuna gelen mesaj ile şok oldu ve izleyenlere oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki sevilen dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı...

Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı - Zalim İstanbul 30. son bölüm full kesintisiz izleme linki

ZALİM İSTANBUL 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeniz oğlunu kaybetmeyi göze alamaz ve kokteyl gecesi Cemre’yi susturur. Cenk onunla konuşmak isteyen Cemreyi aramaktadır, bu durum Nedim’in de dikkatini çeker. Şenizin planı umduğu gibi ilerlemez. Cenk Cemre’nin yokluğunun izini sürerken Nedim cep telefonuna gelen mesaj ile şok olur.

Seher ise yıkılmış kızından bir haber alabilmek için çaresiz beklemekteyken, Civan Damla ile birlikte harekete geçer. Civan’ın telaşı onlar için beklenmeyen bir tehlikeye sebep olur. Şeniz durumu kontrol altına almaya çalışırken, Cenk ve Nedim için ise iş birliği yapmaktan başka çare yoktur.

ZALİM İSTANBUL 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ZALİM İSTANBUL 30. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Zalim İstanbul 30. son bölüm linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

 

 

 

 

 

Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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