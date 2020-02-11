Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı - Zalim İstanbul 30. son bölüm full kesintisiz izleme linki

ZALİM İSTANBUL 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeniz oğlunu kaybetmeyi göze alamaz ve kokteyl gecesi Cemre’yi susturur. Cenk onunla konuşmak isteyen Cemreyi aramaktadır, bu durum Nedim’in de dikkatini çeker. Şenizin planı umduğu gibi ilerlemez. Cenk Cemre’nin yokluğunun izini sürerken Nedim cep telefonuna gelen mesaj ile şok olur.

Seher ise yıkılmış kızından bir haber alabilmek için çaresiz beklemekteyken, Civan Damla ile birlikte harekete geçer. Civan’ın telaşı onlar için beklenmeyen bir tehlikeye sebep olur. Şeniz durumu kontrol altına almaya çalışırken, Cenk ve Nedim için ise iş birliği yapmaktan başka çare yoktur.



ZALİM İSTANBUL 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





ZALİM İSTANBUL 30. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



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