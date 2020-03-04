04.03.2020 - 12:35 |
Zalim İstanbul 34. yeni bölüm fragmanı izle! Zalim İstanbul 33. son bölüm full izle
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümde Agah, Şeniz'in kendisini abisi Mümtaz ile aldattığını öğrenmiş, ve büyük bir yıkım yaşamıştı. Agah ve Şeniz arasındaki büyük hesaplaşma hiçte istenilen gibi gitmezken Şeniz otelin terasından aşağıya düşer. Zalim İstanbul ekrana gelen son bölümde Şeniz'in terastan düşmesinin ardından diziyi takip edenler Şeniz ölecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Ekrana gelen son bölüm ardından 34. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 33. bölüm ile ekrana geldi. Ekrana gelen Zalim İstanbul dizisi son bölümde Agah öğrendiği gerçeklerin ardından Şeniz'den hesap sormak kaldığı otele hesap sormaya gitti. Terasta gerçekleşen görüşmenin ardından Agah son bölümde çocuklarının babası kim sorusunu Şeniz'e yöneltti. Tam bu sırada olay yerine gelen Cenk ve Damla, babası Agah Karaçay'a engel olmak istedi. Şeniz otelin terasından kendisini aşağıya bıraktı. Dizinin bu anlarının ardından 33. bölüm sona erdi.
ZALİM İSTANBUL 33. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE
ZALİM İSTANBUL 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI