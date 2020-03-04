Zalim İstanbul 34. yeni bölüm fragmanı izle! Zalim İstanbul 33. son bölüm full izle

Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 33. bölüm ile ekrana geldi. Ekrana gelen Zalim İstanbul dizisi son bölümde Agah öğrendiği gerçeklerin ardından Şeniz'den hesap sormak kaldığı otele hesap sormaya gitti. Terasta gerçekleşen görüşmenin ardından Agah son bölümde çocuklarının babası kim sorusunu Şeniz'e yöneltti. Tam bu sırada olay yerine gelen Cenk ve Damla, babası Agah Karaçay'a engel olmak istedi. Şeniz otelin terasından kendisini aşağıya bıraktı. Dizinin bu anlarının ardından 33. bölüm sona erdi.

ZALİM İSTANBUL 33. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

ZALİM İSTANBUL 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI