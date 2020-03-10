Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Zalim İstanbul 34. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?
Zalim İstanbul 34. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin son bölümünde Şeniz'in hazin sonu izleyenlere oldukça heyecanlı anlar yaşattı. İşte sevilen dizi Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı ve 34. son bölüm linki yayınlandı mı sorusunun cevabı...
ZALİM İSTANBUL 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cenk ve Damla annelerinin gözleri önündeki düşüşüyle şoka girer. Agah tüm sorumluluğu üstüne alarak yaşadığı ihaneti unutmaya çalışmaktadır. Damla ve Cenk ise Şeniz ölüm kalım savaşı verirken Agah’ın karşısına geçerler. Ceren Nedim ve Cenk’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirecek sırrı elinde bulurken, bu kez Neriman’ı saf dışı bırakacaktır.
Cemre Damla’nın ağzından kaçırdığı bir cümlenin izini sürmeye kararlıdır. Cemre iz sürerken, hiç beklemediği anda Cenk’in itirafı ile karşılaşacaktır. Şeniz ise ölüm kalım savaşı verirken kaderin onun için hazırladığı hazin sondan habersizdir.
ZALİM İSTANBUL 35. YENİ BÖLÜM FRAGMAN
ZALİM İSTANBUL 34. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Zalim İstanbul 34. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...