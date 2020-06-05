Zalim İstanbul ne zaman başlıyor? Zalim İstanbul yeni bölüm tarihi açıklandı!

Pazartesi akşamları ekrana gelecek olan Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanını yayınladı. İzleyiciler ise dizinin yeni bölümünde neler olacağını merak etmeye başladı. Peki Zalim İstanbul ne zaman ekrana gelecek?

ZALİM İSTANBUL NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Zalim İstanbul 8 Haziran 2020 Pazartesi günü 20:15'de Kanal D'de ekrana gelecek.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bebeğine türlü zorluklar sonunda kavuşan Ceren için olaylar durulmamaktadır. Mutluluğa kavuştuğunu düşünen Ceren için işler onun umduğu gibi gitmez. Çünkü Agah'ın bebek için planları vardır ve Ceren ile daha fazla yüz yüze gelmek istememektedir. Ceren'i evden apar topar atan Agah bu durumun sonuçlarına katlanacaktır. Cenk ise Ceren'i korumak namına herhangi bir hamlede bulunmaz. Öfkesini bastıramayan Ceren'in bebeği de elinden gittikten sonra kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Agah ve Cenk için intikam yemini eder. Ceren neler yapacak?



