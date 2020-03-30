Zalim İstanbul yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Kanal D 30 Mart TV yayın akışı

Zalim İstanbul dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Pazartesi akşamları izleyici ile buluşan Zalim İstanbul dizisinin bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelip gelmeyeceği izleyici tarafından araştırılıyor. İşte 30 Mart Kanal D yayın akışı

KANAL D 30 MART KANAL YAYIN AKIŞI

18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Bebek Geliyorum Demez

22:15 Bebek Geliyorum Demez

00:15 Umut Işığım

ZALİM İSTANBUL BU AKŞAM NEDEN YOK?

Zalim İstanbul dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelmeyecek. Dizinin corona virüs nedeniyle çekimlerine ara vermesi nedeniyle yeni bölüm bir süre ekrana gelmeyecek.