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30.03.2020 - 16:40 |

Zalim İstanbul yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Kanal D 30 Mart TV yayın akışı

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

Zalim İstanbul yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Kanal D 30 Mart TV yayın akışı

Zalim İstanbul dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Pazartesi akşamları izleyici ile buluşan Zalim İstanbul dizisinin bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelip gelmeyeceği izleyici tarafından araştırılıyor. İşte 30 Mart Kanal D yayın akışı

KANAL D 30 MART KANAL YAYIN AKIŞI

18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Bebek Geliyorum Demez

22:15 Bebek Geliyorum Demez

00:15 Umut Işığım

ZALİM İSTANBUL BU AKŞAM NEDEN YOK?

Zalim İstanbul dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelmeyecek. Dizinin corona virüs nedeniyle çekimlerine ara vermesi nedeniyle yeni bölüm bir süre ekrana gelmeyecek.

Sadece ismi okunan kısa süreliğine içeriye girebiliyor!Corona virüs önlemleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan Tarihi Kapalıçarşı'da bazı esnaf ve çalışanlar kısa süreli işlerini halletmek için kontrolü olarak içeriye alınıyor. İçeriye girmek için Kapalıçarşı'nın Kılıççılar kapısı önünde bekleyen kalabalık, sosyal mesafe kuralına uymadı.
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