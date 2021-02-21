Zamanla yarış! Kaza yapan araçta sıkıştılar

Kaza, saat 17.30 sıralarında Van- Hakkari yolundaki Çavuştepe mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 ADG 756 plakalı pikap kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki 3 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 kişiyi, 1 saat süren çalışma sonucu kurtardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2'si ağır 4 yaralı, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 21 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi. Günlük vaka sayısı 7 binin altına indi.