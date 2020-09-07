Zambiya Hakkında Bilgiler; Zambiya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Zambiya bayrağı, bağımsızlığın kazanıldığı 24 Ekim 1964 tarihinde ilan edilmiştir. 1996 yılında yapılan ufak değişiklik sonrasında, şuanda kullanılan haline getirilmiştir. Bayrağın zemini yeşildir. Sağ alt köşede küçük şeritler halinde, kırmızı, siyah ve turuncu renkler bulunuyor. Bu kısmın üzerinde ise altın renkli kartal bulunuyor. Kırmızı renk özgürlüğü, yeşil ormanları, turuncu yer altı kaynaklarını, siyah renk halkı simgeler.



Zambiya Nerede?



Zambiya, Afrika kıtasının güney kısmında yer alan bir ülkedir. Kuzey kısmında Tanzanya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, güneyinde Namibya, Zimbabve, Botsvana, doğusunda ise Malavi ve Mozambik bulunuyor. Ülkenin batı sınırında Angola ülkesi yer alıyor. Zambiya'nın denize kıyısı bulunmuyor.



Zambiya'nın Para Birimi Nedir?



Zambiya'da kullanılmakta olan para birimi ismi Zambiya Kvaçası’dır. 1 Zambiya Kvaçası 0.39 Türk lirasıyla aynıdır. Zambiya Merkez Bankası Kvaçayı basım ve dağıtım işlemlerini yapar.



Zambiya'nın Başkenti Neresi?



Zambiya ülkesinin başkenti, Lusaka kentidir. Şehir, Zambiya'nın en büyük kenti olma özelliğini taşır. 9 eyaletten oluşan Zambiya'nın diğer önemli şehirleri; Ndola, Livingstone, Chipata ve Kitwe'dir.



Zambiya'nın Nüfusu Ne Kadar?



Dünyanın en çok artan nüfuslarından birine sahip olan Zambiya, dünya nüfusu sıralamasında 65. basamakta yer alıyor. Worldometers.info adresinin tahmini verilerine göre nüfus, 18.383.955 kişiden meydana geliyor. Tahmini verilere göre Zambiya ülkesinin 1 yıl içindeki nüfus artışı, %2.93 oranında gerçekleşmiştir.



Zambiya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Ülkemiz ile Zambiya arasında 1 saat farkı bulunuyor. Zambiya, Türkiye konumuna göre 1 saat geridedir. Türkiye'de saat 10:00 olduğunda, Zambiya'da 09:00 olur.



Zambiya'da Resmi Dil Nedir?



Zambiya'da resmi olarak kabul edilen ve resmi kurumlarda konuşulan İngilizce dilidir. Ülkenin nüfusunun önemli bölümü İngilizce konuşmayı bilir. Bemba ve Nyanja dilleri de ülkede konuşulan diğer yerel dillerin isimleridir.



Zambiya Ekonomisi



Zambiya'da uygulanan ekonomi, serbest liberal ekonomi modelidir. Ülkede en fazla gelir bakırdan elde edilir. Değerli taşlar, tahıl, pamuk, tütün, metal ürünleri Zambiya'nın diğer ihraç ürünleri arasında bulunuyor. Gıda üretiminin kendine yeter durumda olduğu Zambiya'da tarım alanları geniş yer kaplar. Ekonomik olumsuzluklara rağmen, Zambiya ülkesinde gelişmeler yaşanmaya devam etmektedir.



Zambiya'da İklim Nasıldır?



Zambiya'da mayıs ile ağustos arası hava kurak ve soğuktur. Ağustos ayından kasıma kadar, yağış görülmez ancak sıcaklıklarda yükseliş yaşanır. Aralık ile Nisan arası Zambiya'da yağışlı geçen dönemdir. Zambiya'da sıcak mevsimlerin sıcaklık ortalaması 27 ile 32 derece arasında değişir. Soğuk mevsimin sıcaklık ortalaması ise 16-27 derece arasında farklılık gösterir.



Zambiya'ya Ne Zaman Gidilmeli?



Zambiya'ya seyahat yapmak isteyenler için en uygun dönem olarak sıcak mevsimler tavsiye edilir. Ancak ülkenin mevsimleri arasında sıcaklık farkları çok az görüldüğünden, her zaman gidilmesi mümkündür. Eğer yağışlı olmayan, ortalama sıcaklık döneminde gidilmek isteniyorsa, Haziran ve Temmuz arası zaman diliminde gidilmesi tavsiye edilir.



Zambiya'da Sosyal Yaşam Nasıl?



Zambiya ülkesindeki sosyal yaşam, eski dönemlere göre gelişmiştir. İnsanların gelir seviyesinin artmaya devam ettiği ülkede, bilim, sanat ve kültür gibi alanlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Modern ve özgürlükler ülkesi olarak tarif edilen Zambiya'da insan yaşamına önem verilir. Ülkenin insanları, diğer Afrika ülkelerine kıyasla daha bilinçli ve eğitimlidirler. Kitap okuma oranları her geçen gün artmaktadır.