Zanzibar nerede, hangi ülke sınırları içerisinde yer alıyor?

Zanzibar nerede sorusu son yıllarda arama motoru üzerinden sıkça araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son yıllarda gezi severlerin belirlediği rotalar arasında yer alan masmavi suları kendine has doğası ile dikkatleri üzerine çeken Zanzibar, Afrika'nın doğusunda Tanzanya'ya bağlı iki adadan oluşmaktadır.

Tropikal bir iklime sahip olan Zanzibar'a gitmek için en doğru dönem uzun yağışların olmadığı dönemdir. Tropikal iklim nedeniyle Zanzibar'da Mart, Nisan ve Mayıs aylarında uzun süren yağışlar görülmektedir.

ZANZİBAR NEREDE?

Zanzibar veya Zengibar, Afrika kıtasının doğusunda Tanzanya'ya bağlı iki adadan oluşan özerk yönetilen bölge.

Ana ada Zanzibar ve Pemba Adası adası olmak üzere iki adadan oluşan yönetsel bölgenin başkenti Stone Town'dır. Ekonomi, baharat üretimi ve turizme dayalıdır.

Zanzibar dünyanın önde gelen baharat üreticilerindendir.

Freddie Mercury Zanzibarda doğmuştur.

Tarih

Zanzibar, Şiraz'dan gelen İranlı göçmenler tarafından kurulmuştur. Adı "zencilerin sahili" anlamındaki Farsça "zangi bar"dan gelir. 1503 - 1698 yılları arasında Portekiz hakimiyetinde kalan ada, 1698 yılında Umman Sultanlığı denetimine geçmiştir.

1840 yılında, Umman Sultanı Seyid Said bin Sultan El-Busaid sultanlığının başkentini Umman'daki Maskat'tan, adadaki Stone Town şehrine taşımıştır. 1856 yılında ölümünden sonra oğulları iktidar kavgasında düşmüşler ve 6 Nisan 1861'de Sultanlık, Zanzibar ve Umman olarak ikiye bölünmüştür. 6. oğul seyid Mecit bin Said El-Busaid (1834-1870) Zanzibar Sultanı, 3. oğul Seyid Tuvaini bin Said El-Said ise Umman Sultanı olmuştur.

Ada sultanlığı, 1890 - 1963 yılları arasında Birleşik Krallık tarafından atanan vezirler ve valiler tarafından yönetilerek yarı sömürgeleşmiştir. 10 Aralık 1963 tarihinde bağımsızlık verilen ada, sultan yönetiminde anayasal krallık haline gelmiştir. Kısa süren bu dönemden sonra 12 Ocak 1964'te yönetim devrilmiş, 26 Nisan 1964 tarihinde ise özerk bölge olarak bir parçası olduğu Tanzanya'ya bağlanmıştır.

Zanzibar Özerk Bölgesi'nin 50 sandalyeli, her beş yılda yapılan seçimler ile yenilenen bir meclisi vardır. 30 Ekim 2005 tarihinde seçilen Başkan Amani Abeid Karume halen bu görevi sürdürmektedir.