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26.03.2020 - 09:47 | | AA

Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı!

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,  uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon  düzenledi.

Yakalanan 4 zanlının evlerinde ve üzerilerinde, 8,5 gram genetiği  değiştirilmiş esrar (skunk), 3,5 gram toz esrar, 1,7 gram eroin, bir miktar  sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

 

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