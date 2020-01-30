Zehir tacirlerine darbe: İmalathane börekçi kurye öğretmen!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu satışına yönelik yaptığı çalışmalarda, Büyükçekmece’de, torbacı olarak tabir edilen satıcıların uyuşturucuyu tedarik ettiği börek imalathanesi görünümünde bir adres tespit etti. Takibe alınan adresten geçen günlerde çıkan şüpheli kişilerin bir araca çuval ve poşetler içerisinde bir şeyler yüklediği belirlenince operasyon kararı alındı. Yapılan baskında, uyuşturucu yüklü araçla polisten kaçmaya çalışan şüphelilerden biri, Avcılar Denizköşkler mahallesi E5 mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.



Fabrika gibi...



Yakalanan araçta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçiren ve zaman kaybetmeden uyuşturucuların yüklendiği imalathaneye giren ekipler, adreste yaptığı arama ve incelemelerde 164 bin 200 gram ağırlığında 821 bin adet ecstasy hap ile 1 milyon 500 bin adet ectasy hap üretiminde kullanılacak olan 11 kilogram MDMA maddesi, 83 kilo 500 gram kimyasal uyuşturucu, 135 kilo ecstasy hammaddesi ile bir basım makinesi, 10 hap basım mili ve farklı makineler ele geçirdi.



25 milyon değerinde



Operasyon kapsamında ikisi uyuşturucu imalathanesinde, birisi uyuşturucu yüklü araçta olmak üzere üç şebeke mensubuyla birlikte imalathanenin ve uyuşturucuların sahibi sabıkalı Çetin Baydaş, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan şebekenin elebaşı Baydaş’ın, Ağustos 2017’de de Esenyurt’ta yine uyuşturucu hap üretmek için imalathane kurduğu ancak üretemeden yakayı ele verdiği adresinden 60 milyon lira tutarında uyuşturucu hap imal edilebilecek hammadde ele geçirilmişti.



Birisi kurye öğretmen olmak üzere dört adamıyla yakalanıp cezaevine konan “Kimyager” lakaplı Çetin Baydaş’ın son operasyonda ele geçirilen uyuşturucu hap ve ham maddesinin piyasa değerinin ise 25 milyon lira olduğu öğrenildi.