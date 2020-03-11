Zehir tacirlerine film gibi operasyon!

Kartal’da uyuşturucu madde ticareti ve farklı suçlardan sabıkalı olan iki şahıs polis tarafından takibe alındı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 29 Şubat tarihinde şüphelilere operasyon düzenlendi. Şüpheliler, otomobil ile yolda seyir halinde oldukları sırada polis ekipleri aracın hem önün hem de arkasını bir anda kesti. Şüpheli şahıslar polise yakalanmamak için polis araçlarına çarpa çarpa oradan kaçtı.

Şahısların zula yerlerini tespit eden polis, toplam 699 gram bonzai ile hassas terazi ele geçirildi. Firari şahıs Hasan Murat G. 8 Mart günü Maltepe Gülsuyun Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs daha sonra çıkarıldığı mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer firari şüpheli N.Ö, 10 Mart günü 21.45 sıralarında polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan polisin uyuşturucu satıcıları düzenlediği film gibi operasyon anları kameraya yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin aracı yola çıktığı sırada aracın önü ve arkası polisler tarafından kesiliyor. Şüpheliler de polis araçlarına çarpa çarpa kaçıyor.