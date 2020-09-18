MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Zehirli örümceğin ısırdığı eski belediye başkanı yoğun bakımda
ABONE OL
18.09.2020 - 17:48 |

Zehirli örümceğin ısırdığı eski belediye başkanı yoğun bakımda

Eski Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık'ı İzmir'de zehirli örümcek ısırdı. Fenalaşan Tanık, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Zehirli örümceğin ısırdığı eski belediye başkanı yoğun bakımda

Eski Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık'ı geçen hafta İzmir'in Foça ilçesinde zehirli bir örümcek ısırdı.

Tanık, dün aniden rahatsızlandı. Tetanos aşısı yapılan eski belediye başkanı, durumu ağırlaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2009-2014 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Bülent Tanık, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de danışmanlık görevini üstlenmişti.

Son Dakika: Ankara Elmadağ'da fabrikada korkutan patlamaGelen son dakika haberine göre; Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir mobilya fabrikasında patlama meydana geldi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

HDP'li Mızraklı'nın görevden uzaklaştırmasına yapılan itiraza mahkemeden ret

HDP'li Mızraklı'nın görevden uzaklaştırmasına yapılan itiraza mahkemeden ret

Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! İşte yeni mesai saatleri...

Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! İşte yeni mesai saatleri...

Sıradaki Haber