18.09.2020 - 17:48 |
Zehirli örümceğin ısırdığı eski belediye başkanı yoğun bakımda
Eski Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık'ı İzmir'de zehirli örümcek ısırdı. Fenalaşan Tanık, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Eski Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık'ı geçen hafta İzmir'in Foça ilçesinde zehirli bir örümcek ısırdı.
Tanık, dün aniden rahatsızlandı. Tetanos aşısı yapılan eski belediye başkanı, durumu ağırlaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2009-2014 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Bülent Tanık, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de danışmanlık görevini üstlenmişti.