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27.05.2020 - 10:27 | | İHA

Zehirli uğur böceği örümceği Bilecik'te görüldü!

Boyutları küçük olmasına rağmen çok zehirli olduğu belirtilen uğur böceği örümceği, görüldüğü Bilecik'in Osmaneli ilçesinde doğaseverleri şaşırttı.

Zehirli uğur böceği örümceği Bilecik'te görüldü!

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyelerinin görüntülediği uğur böceği örümceği Türkiye'de genellikle Güneydoğu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yaşıyor. Üzerinde uğur böceği desenleri bulunduğu için halk arasında uğur böceği örümceği olarak adlandırılan dünyada tehlikeli olarak kabul edilen türler arasında yer alıyor.

“İLK GÖRDÜĞÜMDE BEN DE UĞUR BÖCEĞİ ZANNETTİM”

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Üyesi Ahmet Taşçı, tarafından Bilecik’in Osmaneli ilçesinde görüntülenen uğur böceği örümceğinin dünyada zehirli örümcek türleri arasında yer aldığını belirtti. Taşçı “İlk gördüğümde ben de uğur böceği zannettim. Sonra detaylı inceleyince örümcek olduğunu gördüm. Sonra internette araştırma yaparak, bunun Esus Cinnaberinus türünden olan halk arasında uğur böceği örümceği öğrendim. Sonrasında fotoğrafladıktan sonra örümcek yoluna devam etti. İlk defa böyle bir örümcekle karşılaştım” dedi.

Öte yandan uğur böceği örümcekleri böceklerle beslenirken, genelde yırtıcı ve saldırgan özellikleriyle tanınır. Kendilerine düşman olarak gördükleri küçük canlılar ile beslenirler.

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