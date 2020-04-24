Zehra isminin anlamı nedir? Zehra ne demek, ne anlamına gelir?

Zehra Türkçeye Arapça üzerinden gelmiş, yani Arapça kökenli bir addır. Birçok farklı anlamı olması ile beraber İslami açıdan da güzel bir anlamı bulunan adlar arasında yer alır. Ayrıca okunuşu telaffuzu ile beraber kulağa hoş gelen bir tını sunmaktadır.

Zehra Ne Demek?

Zehra değişik anlamları üzerinden ele alınan ve Arapça üzerinden Türkçeye yerleşmiş en güzel isimlerden biridir.

- Süs, Ziynet,

- Yüzü pek, beyaz ve parlak olan kişi,

- Ay gibi parlak ve saf olan, ay yüzlü,

- Hz. Muhammed (s.a.v)’in kızı Hz. Fatıma'nın lakabı,

Bu özel ve etkileyici anlamları ile beraber günümüzde kız çocukları için çok fazla tercih edilen isimlerden biridir. Üstelik bu isim tek başına kullanılmasının yanı sıra farklı isimlerde de güzel bir bütünlük sağlıyor.

Zehra Kur’an’da Geçiyor mu?

İslami açıdan büyük öneme sahip olan Zehra ismi için, pek çok kişi Kur'an'da geçip geçmediği konusunu merak etmektedir. Zehra Kur’an-ı Kerim'de yer alan isimlerden biridir. Özellikle Kur'an'da Taha suresi 131. ayette geçer.