Zeki Yiğit kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Danıştay yeni başkanı Zeki Yiğit'in biyografisi...

Zeki Yiğit kimdir? sorusunun cevabı araştırılıyor.. Danıştay Başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi. Danıştay yeni başkanı Yiğit'in yaşamı merak ediliyor. Peki Zeki Yiğit kimdir, kaç yaşında?

ZEKİ YİĞİT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zeki Yiğit,10 Mayıs 1965 tarihinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987 yılında mezun olmuştur.

1988 yılında hakim adayı olarak göreve başlamış, çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı'nda görev alarak sırasıyla Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında Danıştay üyeliğine seçilmiştir. 2013 yılı itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu üyesidir. Evli ve dört çocukludur.