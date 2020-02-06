Zemheri 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zemheri 4. son bölümde Firuze'nin kim olduğu ortaya çıktı ve...

ZEMHERİ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Zemheri’nin 4. Bölümünde; Ayaz ve annesini yanına alan Berrak, Firuze’yi de iç mimar olarak gelecekteki evlerine götürüyor. Berrak hayallerini anlatırken Firuze hayalini kurdukları evi hatırlıyor. Ayaz’ın ve Firuze’nin halinden bir şeyler döndüğünü anlayan Safiye ise Firuze’nin kim olduğunu çözüyor.



Berrak, Ayaz’la birlikte evlenince yaşayacakları evi Safiye ve Firuze eşliğinde geziyor. Yaşadığı acı gözlerinden okunan Firuze, Safiye’nin “Sen O’sun değil mi?” sorusuyla şoke oluyor. Firuze şaşkınlığını belli etmemeye çalışırken, Ayaz’ın annesi Safiye’ye vereceği yanıt merakla bekleniyor.



ZEMHERİ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!



Zemheri 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...