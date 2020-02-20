Zemheri 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Zemheri 6. son bölüm full kesintisiz izleme linki...

ZEMHERİ 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Firuze Ayaz'ın gerçekleri söylemesi için baskı yaparken Ertan, Ayaz'ın Firuze'deki yerini sorguluyor. Faruk ve Sevda'nın eve gelmesine tepki gösteren Aliye, Sevda'nın hamile olduğunu öğrendiğinde ikinci bir şok yaşıyor. Ayaz ve Firuze'nin yakınlaştığı anlar dikkat çekerken, ağlayarak gelen Elvan'a ne olduğu merak uyandırıyor.



ZEMHERİ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Zemheri 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



ZEMHERİ 6. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ



Zemheri 6. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...