20.02.2020 - 00:48 |
Zemheri 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Zemheri 6. son bölüm full kesintisiz izleme linki...
Show TV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Zemheri, 11. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Ayaz ve Firuze'nin yakınlaştığı anlar damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Zemheri 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ZEMHERİ 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Firuze Ayaz'ın gerçekleri söylemesi için baskı yaparken Ertan, Ayaz'ın Firuze'deki yerini sorguluyor. Faruk ve Sevda'nın eve gelmesine tepki gösteren Aliye, Sevda'nın hamile olduğunu öğrendiğinde ikinci bir şok yaşıyor. Ayaz ve Firuze'nin yakınlaştığı anlar dikkat çekerken, ağlayarak gelen Elvan'a ne olduğu merak uyandırıyor.
ZEMHERİ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Zemheri 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
ZEMHERİ 6. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ
Zemheri 6. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.