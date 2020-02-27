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27.02.2020 - 01:09 |

Zemheri 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Zemheri 7. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

Show TV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Zemheri, 7. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Firuze ve Ayaz arasındaki flaş olay damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Zemheri 8. yeni bölüm fragmanı ve 7. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Zemheri 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Zemheri 7. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

ZEMHERİ 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Firuze henüz babasının kurtulmasına sevinmeye fırsat bile bulamadan kendisini Elvan’ın özgürlüğü için yeni bir mücadelenin başlangıcında bulur. Üstelik önündeki engel yine Ertan’dır. Ayaz ise hiçbir şeyden habersiz Firuze için endişelenmektedir ancak eli kolu bağlıdır. Safiye yaptığı seçimin bedelini ödemeye başlamıştır. Bu durum Ayaz ve Berrak’ı geri dönüşsüz bir yola sokmak üzeredir. Ancak Berrak asla vazgeçmeye niyetli değildir. Ayaz’ı kaybetmemek için yeni bir planın peşindedir. Ayaz, Firuze’yle önlerindeki bütün engellerin kalktığını düşünmekte ve gelecekle ilgili masum hayaller kurmaktadır. Ancak Ertan yüzünden yolları yine beklemedikleri bir yöne doğru ilerlemektedir, üstelik bu sefer öncekinden de acımasız bir biçimde.

ZEMHERİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zemheri 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ZEMHERİ 7. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ

Zemheri 7. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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