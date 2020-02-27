Zemheri 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Zemheri 7. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

ZEMHERİ 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Firuze henüz babasının kurtulmasına sevinmeye fırsat bile bulamadan kendisini Elvan’ın özgürlüğü için yeni bir mücadelenin başlangıcında bulur. Üstelik önündeki engel yine Ertan’dır. Ayaz ise hiçbir şeyden habersiz Firuze için endişelenmektedir ancak eli kolu bağlıdır. Safiye yaptığı seçimin bedelini ödemeye başlamıştır. Bu durum Ayaz ve Berrak’ı geri dönüşsüz bir yola sokmak üzeredir. Ancak Berrak asla vazgeçmeye niyetli değildir. Ayaz’ı kaybetmemek için yeni bir planın peşindedir. Ayaz, Firuze’yle önlerindeki bütün engellerin kalktığını düşünmekte ve gelecekle ilgili masum hayaller kurmaktadır. Ancak Ertan yüzünden yolları yine beklemedikleri bir yöne doğru ilerlemektedir, üstelik bu sefer öncekinden de acımasız bir biçimde.



ZEMHERİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Zemheri 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



ZEMHERİ 7. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ



Zemheri 7. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...