04.03.2020 - 16:09 |
Zemheri dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayında! Zemheri dizisi 8. bölümde neler yaşanacak?
Zemheri dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen Zemheri dizisinde Ertan ve Firuze'nin evlilik kararını sorgulayan Ayaz istediği yanıtı bir türlü alamaz. Ertan'a aşık olduğunu söyleyen Firuze'nin sözlerine ne kadar inanmasa da ağzından dökülen sözler Ayaz'ı derinden yaralar. Elvan'ın işlediği cinayeti örtpas etmek için Ertan ile evlenmeyi kabul eden Firuze'nin tüm kapıları kapanır. Zemheri dizisi heyecan dolu yeni bölüm ile bu akşam Show TV ekranında...
Zemheri dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen sevilen dizi Zemheri'de bu hafta Ertan ve Firuze'nin evlenmesi herkesi büyük bir şaşkınlığa uğratır. En büyük şaşkınlığı ise Ayaz yaşamaktadır. Ertan ile neden evlendiği sorusuna aşık oldum yanıtı veren Firuze'nin bu cevabı Ayaz'ı tatmin etmese de annesi Safiye'nin rahatsızlığı şu an için daha büyük bir problemdir.
Firuze'nin Ertan ile evlenmeyi kabul etmesinde en büyük etken ise Elvan'ın işlediği cinayeti ört pas etmektir. Berrak, kayınvalidesi için donör olmak için gittiği hastanede hamile olduğunu öğrenecektir. Zemheri dizisi heyecan dolu yeni bölüm ile bu akşam Show TV ekranında...
ZEMHERİ DİZİSİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
İki kez sınırdan geçmeye çalıştı! 10 dakikada 10 dikiş...Göçmenlere birlikte geçtiği Yunanistan'da, güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra dövülüp, geri gönderilen Konyalı Uğur Akca (27), yaşadıklarını anlattı. Babasının Almanya'da yaşaması nedeniyle bu yönde bir girişimde bulunduğunu söyleyen Akca, ''Babam Almanya'da yaşıyor. 7 yıldır babam gelmedi. Ben de baba hasreti vardı. Kardeşim de Avusturya'da eğitim görüyor. Ben de gitmek istedim'' dedi.