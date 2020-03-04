Zemheri dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayında! Zemheri dizisi 8. bölümde neler yaşanacak?

Zemheri dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen sevilen dizi Zemheri'de bu hafta Ertan ve Firuze'nin evlenmesi herkesi büyük bir şaşkınlığa uğratır. En büyük şaşkınlığı ise Ayaz yaşamaktadır. Ertan ile neden evlendiği sorusuna aşık oldum yanıtı veren Firuze'nin bu cevabı Ayaz'ı tatmin etmese de annesi Safiye'nin rahatsızlığı şu an için daha büyük bir problemdir.

Firuze'nin Ertan ile evlenmeyi kabul etmesinde en büyük etken ise Elvan'ın işlediği cinayeti ört pas etmektir. Berrak, kayınvalidesi için donör olmak için gittiği hastanede hamile olduğunu öğrenecektir. Zemheri dizisi heyecan dolu yeni bölüm ile bu akşam Show TV ekranında...

ZEMHERİ DİZİSİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI