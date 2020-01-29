Zemheri dizisi konusu ve başrol oyuncuları | Zemheri dizisi nerede çekiliyor?

Zemheri dizisi bu akşam Show TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İlk iki bölüm ile Show TV ekranında izleyici ile buluşan dizinin iki bölümünün ardından 3. yeni bölüm fragmanı bu akşam ekrana gelecek. Zemheri dizisi 3. bölüm öncesinde vatandaşlar Zemheri dizisi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya devam ediyor. Peki Zemheri dizisi konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

ZEMHERİ KONUSU NEDİR?

Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar. Tüm bu zorlukların içinde küçücük, kendilerine ait bir geleceğin umudunu yeşerttiler. Ta ki kader fikrini değiştirip yolundan dönene kadar…

Ayaz öyle bir yol ayrımında kalır ki; merkezinde Firuze’nin taht kurduğu hayatından, hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kalır. Kalbini istemese de Berrak’a teslim eder. Bu feda annesi uğrunadır. Ancak arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde bıraktığı Firuze’nin yüreği taşlaşır. İlk ve son defa inanmıştır, artık kalbinin kapıları inanmaya sonsuza dek kapalıdır.

Fakat hayat yine bildiği gibi yazar hikâyeyi, bir kördüğüm noktasında denk getirir herkesi. Firuze babasının suçsuzluğunu ispatlamak her şeyini ortaya koyduğu anda beklemediği bir sınavdan geçmek zorunda kalır. Kalbini kıran adamı, babasının özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalacağı Ertan’ın yanında bulur. Hayat bu dörtlü çıkmazda Firuze’ye ne getirecektir?

ZEMHERİ OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Ayşin Turan

(Firuze)

Alperen Duymaz

(Ayaz)

Caner Cindoruk

(Ertan)

Hazal Filiz Küçükköse

(Berrak)

Emir Çubukçu

(Faruk)

Nihal Koldaş

(Safiye)

Müfit Kayacan

(Yaşar)

Lila Gürmen

(İclal)

Şebnem Dönmez

(Mehveş)

Zerrin Tekindor

ZEMHERİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Zemheri dizisi İstanbul'un çeşitli yerlerinde çekiliyor.