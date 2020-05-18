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18.05.2020 - 21:27 |

Zeyna dizisinde Zeyna'yı canlandıran oyuncu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Zeyna dizisinde Zeyna'yı canlandıran oyuncu kimdir? K

Zeyna dizisinde Zeyna'yı canlandıran oyuncu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Zeyna dizisinde Zeyna'yı canlandıran oyuncu kimdir?

Lucy Lawless 



 

Türkiye günlük corona virüs tablosu (18 Mayıs 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593, can kaybı 4171 oldu. Son 24 saatte 1615 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577 oldu.
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