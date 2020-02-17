Zeynep Bastık kimdir, kaç yaşında? Zeynep Bastık aslen nereli?

Zeynep Bastık son günlerde ekranlarda sıkça gördüğümüz isimler arasında yer alıyor. Müzik alanında birçok alanda faaliyet gösteren Zeynep Bastık, sosyal video paylaşım sitesi olan Youtube'da rapçi Ezhel'in Felaket adlı parçasını seslendirmesinin ardından bir anda popülerliği yakaladı. Sesi ile dikkatleri üzerine çeken Zeynep Bastık bu sürenin ardından birçok konser verdi. Bazı sanatçıların Harbiye konserine davet edilen Bastık, Mustafa Sandal'dan aylar önce Mod şarkısına düet yapmak için söz aldı ve 2019 yılının son aylarında bu parçayı beraber seslendirdi. Geçtiğimiz akşam O Ses Türkiye finalinde Murda ile sahen alan Zeynep Bastık, reklam filmlerinin yanı sıra Yasak Elma dizisinin 69. bölümüne konuk olacak. Peki Zeynep Bastık kimdir?

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Ezhel’in “Felaket” şarkısını yeniden yorumladıktan sonra sosyal medya gündemine oturan Zeynep Bastık, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sanatçı bir aileden gelmesi nedeniyle hayatı müzikle içe içe geçti.

İlköğretim ve liseyi İzmir’de okudu. Küçük yaşlarda başladığı dansı ise 2008 yılında “Anadolu Ateşi” ile profesyonelleştirdi. Müziğe, dansa ve aynı zamanda tiyatroya da ilgi duyan Zeynep Bastık, özel bir tiyatroda oyunculuk dersleri aldıktan sonra kariyerine oyunculukla başladı.

Müzik hayatına ise Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yaparak başlayan Bastık, TV’de de ilk olarak Dalkılıç’ın “Bir Güzellik Yap” albümündeki “Lüzumsuz Savaş” düeti ile tanındı. Dalkılıç’ın vokalistliğine üç sene devam eden Bastık, 2014 yılında ilk single’ı olan “Fırça”yı müzikseverlere sundu. Sonrasında ise vokalistliği bırakıp solo kariyerine ağırlık verdi. Gençlik dizileri olan Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol aldı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma’nın kadrosunda kısa süreli yer aldı.

Ev konserleri ile sevilen parçaların coverlerını seslendiren Zeynep Bastık son olarak Ezhel’in “Felaket” isimli şarkısına yaptığı cover ile internette en çok dinlenen isimler arasında yer aldı. Türkiye’nin gündemine oturan Emine Bulut olayına da sessiz kalmayan Zeynep Bastık, Çeşme Amfi Tiyatro'daki konserinin tüm gelirini Emine Bulut'un kızının eğitimi ve psikolojik desteği için bağışlayacağını söyledi. Bastık, bu paylaşımıyla takipçilerinden takdir topladı.