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31.01.2021 - 01:17 | | DHA

Zeytinburnu'nda hareketli saatler! Şans eseri fark ettiler

Zeytinburnu'da bir parkta yürüyen yabancı uyruklu bir kişinin etrafı gaspçılarla sarıldı. Cep telefonu ve parasını almak isteyen kişilere direnen yabancı uyruklu kişi bıçaklandı. Bekçiler tarafından parkta kan kaybı yaşarken bulunan kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay 23.00 sıralarında Zeytinburnu Zeytin Park içinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi parkta yürüdüğü sırada etrafını gaspçılar sardı. Kendisinden cep telefonunu ve parasını isteyen kişilere direnmeye başladı. Bu sırada gaspçılardan biri cebinden bıçağı çıkartarak yabancı uyruklu kişiyi karın boşluğundan bıçakladı. Parkta devriye gezen gece bekçileri yerde bir kişinin yattığını görünce ambulansa haber verdi. 

AMBULANSA AYAKTA GÖTÜRÜLMEK İSTENEN YARALI YERE DÜŞTÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kişiyi önce ayağa kaldırarak ambulansa yürüyerek götürmek istedi. Sağlık görevlisinin koluna girdiği yaralı bir anda kendisinden geçerek yere düştü. Ardından sağlık görevlileri sedye getirerek yaralıyı ambulansa taşıdı. Yaralı kişi ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Zeytinburnunda hareketli saatler Şans eseri fark ettiler


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